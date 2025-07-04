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03:00, 4 июля 2025Экономика

Спецпредставитель Путина указал на превосходство российской экономики над западными

Глава РФПИ Дмитриев: Россия превзошла западные экономики по росту ВВП за 20 лет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев указал на статистику роста ВВП за 20 лет. Об этом он написал в социальной сети Х

Дмитриев прокомментировал рейтинг роста ВПП, опубликованный в аккаунте World of Statistics. В перечне стран по росту ВВП с 2003 по 2023 год Россия заняла пятое место с ростом 303 процента. Впереди нее расположились Саудовская Аравия (395 процентов), Индонезия (455 процентов), Индия (503 процента) и Китай (966 процентов).

«Россия превзошла все западные экономики по росту ВВП за последние 20 лет», — подчеркнула он.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что в текущей ситуации российская экономика демонстрирует устойчивость и активно развивается. В свою очередь, глава кабмина Михаил Мишустин подчеркивал, что темпы роста экономики России в течение двух лет вдвое превышали среднемировые.

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