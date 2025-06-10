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20:06, 10 июня 2025Экономика

Новак заявил об устойчивости российской экономики

Новак: Российская экономика в непростых условиях демонстрирует устойчивость
Дмитрий Воронин

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В текущей ситуации российская экономика демонстрирует устойчивость и активно развивается. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, которого цитирует ТАСС.

Выступая на Ташкентском международном инвестиционном форуме, политик подчеркнул, что таких результатов удается достичь в непростых геополитических условиях. Он напомнил, что рост ВВП страны в 2024 году составил 4,3 процента.

Как отмечал глава кабмина Михаил Мишустин, темпы роста экономики России в течение двух лет вдвое превышали среднемировые.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, значительное укрепление курса рубля, сделавшее отечественную валюту самой эффективной в 2025 году, говорит о прочности экономики страны и наличии макроэкономической стабильности.

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