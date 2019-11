Рэпера T.I. осудили за ежегодные проверки дочери на девственность

Врачи раскритиковали рэпера T.I. (настоящее имя — Клиффорд Джозеф Харрис-младший), заявившего о том, что он ежегодно отводит дочь Дейджу Харрис к гинекологу, чтобы удостовериться в том, что она девственница. Об этом сообщает Daily Mail.

Медики подчеркнули, что подобные тесты ненадежны, болезненны и унизительны. «Иногда родители говорят: "Я хочу, чтобы вы обследовали мою дочь и сказали, был ли у нее секс". И тут мы должны объяснить, что после обследования нельзя однозначно ответить на этот вопрос», — пояснила глава международной ассоциации медсестер Дженнифер Пирс-Уикс.

Она указала на то, что девственная плева не всегда разрывается во время полового акта. Кроме того, она может быть повреждена даже во время занятий спортом.

Ранее 39-летний T.I. признался, что устраивал дочери ежегодные проверки и предупреждал врача, что Дейджа Харрис не занимается спортом и не катается на лошадях. Он также заставил ее подписать документ, согласно которому он имеет право ознакомиться с результатами проведенного гинекологом обследования.

Как сообщает портал E! News, 18-летняя Джейджа Харрис отписалась от отца в социальных сетях после его публичных высказываний. Девушка пока не делала официальных заявлений, однако издание обратило внимание на то, что она лайкает в Twitter посты пользователей, критикующих T.I. и называющих его поступки отвратительными.

T.I. — американский рэпер, продюсер и актер. Его дискография насчитывает десять студийных альбомов. Он записывал песни с такими звездами, как Рианна, Эминем и Джастин Тимберлейк. Среди самых известных хитов хип-хоп-артиста — Whatever You Like, What You Know и Live Your Life.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!