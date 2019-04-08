Организовавший секс-культ рэпер устроил 28-секундный концерт

Американский исполнитель R. Kelly устроил концерт, который продолжался 28 секунд. Об этом сообщает Associated Press.

Билеты на мероприятие, проходившее в Спрингфилде, штат Иллинойс, стоили от 50 до 100 долларов. Послушать музыканта пришли около сотни человек, однако рэпер исполнил лишь отрывок из одной своей песни, а затем полчаса общался с фанатами, делал селфи и танцевал.

В феврале артисту предъявили обвинения в десяти случаях сексуального насилия с отягчающими обстоятельствами. Отмечается, что в период с 1990-го по 2000 год его жертвами стали четыре девушки, три из них на момент случившегося были несовершеннолетними. Отрицающего свою вину певца выпустили под залог в 100 тысяч долларов. Ему предстоит выплатить еще 900 тысяч долларов.

В 2017 году портал BuzzFeed News опубликовал расследование, где говорилось, что вокруг знаменитости создан настоящий секс-культ. В статье сообщалось, что он контролирует жизнь девушек, с которыми встречается: диктует, что им есть, как одеваться и когда ложиться спать. Он требует, чтобы проживающие с ним в домах в Чикаго и под Атлантой девушки называли его папочкой.

Весной 2018 года R. Kelly обвинили в растлении 14-летней девочки. Одна из бывших любовниц исполнителя, 34-летняя Китти Джонс, рассказала о том, что он с 2011 года «тренировал» ее и не менее 10 раз принуждал заниматься сексом в секс-темнице. Она добавила, что своих девушек Келли называл питомицами.

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