Пострадавшего во время секса втроем рэпера оправдали

Уголовное дело в отношении американского рэпера Дэйва Иста (настоящее имя Дэвид Брюстер-младший), обвиненного в нанесении побоев женщине, было прекращено. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщает TMZ со ссылкой на адвоката хип-хоп-исполнителя Стейси Ричман.

Отмечается, что защита представила суду доказательства того, что музыкант получил сотрясение мозга во время конфликта с женщиной, в результате чего судья объявил о закрытии дела.

В сентябре стало известно, что 31-летнего Иста обвинили в совершении насильственных действий по отношению к женщине. По ее словам, они поссорились во время секса. Рэпер несколько раз попытался ее ударить, после чего она заперлась в ванной комнате и вызвала полицию.

Сам Ист утверждал, что пригласил женщину и ее подругу в свой гостиничный номер ради секса втроем, и та разозлилась, что ей не уделяли достаточно внимания. В результате ссоры она начала швырять в него бутылки из-под шампанского и попала в голову.

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