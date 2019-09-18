Рэпер Дэйв Ист устроил секс втроем и пострадал от ревнивой участницы

Американский рэпер Дэйв Ист (Dave East, настоящее имя Дэвид Брюстер-младший) пострадал во время секса с двумя девушками в Лас-Вегасе. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на полицейский отчет.

Отмечается, что 31-летний хип-хоп-исполнитель из Нью-Йорка познакомился с девушками в ночном клубе, после чего пригласил их в свой гостиничный номер. Во время секса одна из них разозлилась на Иста из-за того, что он якобы не уделял ей достаточно внимания. По словам музыканта, девушка «устроила истерику» и начала швырять в него бутылки из-под шампанского через всю комнату. Две из них попали в Иста — у него обнаружили порезы на голове, руке и ноге.

По версии девушки, во время секса они с рэпером поссорились, из-за чего он несколько раз попытался ее ударить, один раз попав по руке. После этого партнерша Иста спряталась в ванной комнате и вызвала полицию, которой заявила о побоях. В своих показаниях девушка не упоминала швыряние бутылок.

Свидетельница произошедшего также назвала агрессором рэпера. Друг Иста, который якобы тоже находился в номере, заявил, что не видел того, как рэпер бил девушку, зато наблюдал швыряние бутылок. Адвокат музыканта отметил, что тот не отвечал на агрессию, однако схватил девушку за руку и вывел ее из комнаты.

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