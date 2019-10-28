Шарлотта Генсбур объяснила увлечение отца темой инцеста

Актриса Шарлотта Генсбур рассказала историю появления песни ее отца Сержа Генсбура Lemon Incest («Лимонный инцест»), которую они записали, когда ей было 12 лет. Ее слова приводит The Guardian.

Песню, выпущенную Генсбурами в 1984 году, посчитали восхваляющей педофилию и насилие. При этом композиция оказалась крайне популярной во Франции, на протяжении десяти недель оставаясь в топе национальных чартов. В ней Генсбур поет о «любви, в которой мы никогда не сольемся». В клипе на Lemon Incest певец с дочерью исполняли песню, лежа на кровати.

«Инцест — это табуированная и шокирующая тема. И он [Серж] будто бы развлекал себя этим. Но если вслушаться в текст, то он просто поет о бесконечной любви отца к дочери, и дочери к отцу — и это нельзя порицать. Потому что в этом нет ничего физического. Да, там есть слово инцест, но только и всего. Мне кажется ужасным, что нельзя говорить о таких вещах... Ты слышишь слово "инцест" и дискуссия прекращается. Дальше нет никакого диалога», — объяснила Генсбур.

Артистка отметила, что в нынешнее время политкорректности ее отца осуждали бы за любой из его старых проектов. «Сегодня все так политкорректно. Так скучно. Так ожидаемо. И все боятся последствий, если перегнут палку. Пара твитов, и ваша карьера окончена», — добавила она.

Серж Генсбур умер в 1991 году в возрасте 62 лет. 48-летняя Шарлотта Генсбур известна по таким фильмам, как «Наука сна», «Антихрист», «Меланхолия», «Нимфоманка» и «Настоящее преступление». Песня Lemon Incest стала ее музыкальным дебютом.

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