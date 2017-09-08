Звезда «Нимфоманки» сняла клип под руководством Ларса фон Триера

Англо-французская актриса и певица Шарлотта Генсбур выпустила клип на первый сингл с нового альбома. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Трек Rest был написан вместе с Ги-Мануэлем ди Омемом-Кристо из французского электронного дуэта Daft Punk.

«Я принесла с собой кучу текстов… И этого было очень много, правда. Ги-Мануэль просто предупредил меня, что я не могу сказать все, что хотела, и что нужно все упростить. Так он сократил текст песни до трех слов! В каком-то плане это было невинно. Но это было именно то, в чем я нуждалась на тот момент», — рассказала певица.

Видео было снято под руководством датского режиссера Ларса фон Триера, у которого Генсбур снималась в фильмах «Нимфоманка» и «Антихрист».

«Мне нужен был толчок. Ларс помог. Сначала я попросила его выступить режиссером клипа. На что он ответил мне: "Нет, ты должна сделать это сама". После чего он сказал то, что я должна была услышать: "Я скажу тебе, что ты должна сделать"», — отметила актриса.

Релиз одноименной пластинки намечен на 17 ноября. Всего на диске будет 11 дорожек.