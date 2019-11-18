Стюардесса вызвала полицию из-за игнорировавшего ее солиста Black Eyed Peas

Темнокожий рэпер will.i.am (Уильям Адамс), фронтмен группы Black Eyed Peas, пожаловался в Twitter на стюардессу, поведение которой посчитал «чрезвычайно грубым». Инцидент произошел на рейсе из австралийского Брисбена в Сидней.

Певец заявил, что стюардесса вызвала полицию после того, как он проигнорировал ее просьбу. Сотрудники правоохранительных органов встретили will.i.am в аэропорту Сиднея. По словам музыканта, он был в звукоизолирующих наушниках и ничего не слышал.

Он также подчеркнул, что не хочет называть женщину расисткой, однако сотрудница авиакомпании якобы вела себя агрессивно только по отношению к темнокожим пассажирам.

После серии твитов рэпера, в одном из которых он написал имя стюардессы, ей стали поступать оскорбления. Он призвал поклонников прекратить это.

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