Признавших Егора Крида сатанистом экспертов отстранили от работы

Роскомнадзор приостановил аккредитацию трех экспертов, которые признали песни артиста Егора Крида сатанинскими и вредными для здоровья. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что действие аттестатов специалистов приостановлено на 120 дней, так как проведенная «экспертиза не соответствует требованиям к проведению комплексного анализа информационной продукции». Через четыре месяца будет лишаться вопрос об окончательной аккредитации.

В октябре Роскомнадзор опубликовал результаты экспертизы, в которых говорилось, что «Егор Крид — яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодежи». В ней также отмечалось, что музыка исполнителя является опасной для развития детей и подростков, провоцируя среди них «проституированное поведение». Позднее документ исчез с сайта ведомства.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заступился за Егора Крида, назвав его приличным парнем из приличной семьи, и порекомендовал специалистам обратить внимание на творчество рэпера Face. По мнению Пригожина, артист выпускает сатанинские песни.

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