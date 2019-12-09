Названы любимые породы кошек россиян

Любимой породой кошек среди россиян оказался мейн-кун. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на президента Международной фелинологической ассоциации Елену Шевченко.
Она объясняет популярность породы ее размерами. «Это очень большая порода, а для русского человека — что большое, то и красивое», — отметила Шевченко.
Второе место в рейтинге самых популярных кошек заняли британцы. Президент ассоциации предположила, что это вызвано сходством представителей породы с плюшевыми мишками и тем, что из-за короткой шерсти за ними просто ухаживать.
Тройку лидеров замкнули ориенталы. Шевченко объяснила их успех среди россиян тем, что это кошки очень общительные и умные — могут даже выполнять команду «апорт».
Президент Международной фелинологической ассоциации подчеркнула, что среди соотечественников пользуются спросом новые породы, например манчкины — коротконогие кошки. Растет интерес к полидактам — питомцам, у которых пять-шесть пальцев на лапах.
В августе были названы наиболее распространенные породы кошек у россиян по результатам опроса Mail.ru. Чаще всего жители России заводят беспородных питомцев, на втором месте британские кошки, а на третьем — шотландские.