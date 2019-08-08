Названы самые популярные породы кошек в России

В России наиболее распространены кошки британской и шотландской породы. Об этом свидетельствуют результаты опроса Mail.ru, передает ТАСС.

Однако чаще всего россияне заводят кошек без породы (55 процентов). Среди породистых питомцев наибольшей популярностью пользуются британцы (11 процентов), шотландцы (8 процентов), мейн-куны (3 процента) и сибирские кошки (3 процента).

Отмечается, что чаще всего кошек заводят жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Челябинска и Екатеринбурга.

Кроме того, исследователи выяснили, что в качестве кличек для своих кошек россияне как правило выбирают Марусю, Алису, Мусю, Соню и Масю. Самцов чаще всего называют Барсик, Кузя, Вася, Сема и Рыжик.

Ранее в России утвердили обновленный список потенциально опасных собак. В перечень вошли 12 пород собак и их метисы: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль донг, питбульмастиф и северокавказская собака.

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