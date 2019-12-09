Женщина заглянула в соцсети и узнала о своем многомиллионном состоянии

Жительница американского города Гранд-Рапидс, штат Мичиган, узнала о своем крупном выигрыше в лотерею, пролистывая ленту новостей на Facebook. Об этом сообщает портал UPI.

Американка, пожелавшая сохранить анонимность, купила лотерейный билет Lotto 47 и не стала сразу проверять результаты в день розыгрыша — 20 ноября. «Уже после объявления итогов я зашла в ночи на Facebook и узнала, что некий житель округа Кент сорвал большой джекпот, — вспоминает она. — Я начала читать дальше и поняла, что я купила свой билет именно в том магазине, где был продан выигрышный билет».

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Женщина тут же сравнила свою комбинацию чисел с выигрышной и обнаружила, что стала обладательницей пяти миллионов долларов (318,2 миллиона рублей).

Победительница планирует потратить денежный приз на погашение долгов и путешествие.

Ранее сообщалось, что житель американского округа Уэйн, штат Мичиган, сорвал куш в мгновенной лотерее Classic Black, продолжил в нее играть и через несколько месяцев стал мультимиллионером. Он решил потратить выигранные деньги на покупку нового дома, благотворительность и помощь семье.

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