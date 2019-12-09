На маркировку товаров в России выделят десятки миллиардов рублей

ВЭБ.РФ и Газпромбанк профинансируют на сумму до 24,2 миллиарда рублей создание системы маркировки и прослеживаемости товаров «Честный ЗНАК». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Акционеры Центра развития перспективных технологий, в свою очередь, инвестируют в создание и развитие системы маркировки товаров более 220 миллиардов рублей за 15 лет. Предполагается, что инвестиции окупятся не ранее чем через семь лет.

Россия в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» до конца 2024 года планирует увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование программного обеспечения преимущественно российской разработки.

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