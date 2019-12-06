Европейская экономика затормозится из-за России

Европейские страны рискуют отстать от темпов развития экономик США и Китая. Поводом для этого остается политическая напряженность между Россией и Западом. Такое предположение высказала заместитель председателя правления Восточного комитета германской экономики Катрина Клаас-Мюльхойзер, передает ТАСС.

По ее словам, сложившаяся ситуация привела к тому, что большой потенциал экономического сотрудничества остается нереализованным и европейская экономика может затормозиться. При этом Клаас-Мюльхойзер указала, что Россия по-прежнему остается перспективным направлением для немецкого бизнеса. По ее словам, шанс на восстановление отношений может появиться в случае успешного проведения саммита «нормандской четверки», который должен пройти в Париже 9 декабря.

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В конце ноября президент России Владимир Путин объявил, что рост российской экономики должен стать устойчивым в течение ближайших трех лет. Согласно последнему на данный момент прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП по итогам 2019 года составит 1,3 процента. Это на 1,1 процентного пункта меньше, чем в 2018-м.

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