США преодолели вековое экономическое проклятье

США преодолели двухвековое экономическое проклятье — страна, которая каждое десятилетие, начиная с Гражданской войны 1861-1865 годов, переживала экономический спад, впервые может завершить цикл без технической рецессии (падения темпов роста ВВП два квартала подряд). Об этом пишет Business Insider со ссылкой на экономистов.

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Предыдущая рецессия длилась с декабря 2007 года по июнь 2009-го и оказалась худшей со времен Великой депрессии. Последний спад в американской экономике сопровождался значительным ростом безработицы и случаев отчуждения недвижимости американцев в счет долгов. В результате она спровоцировала глобальный финансовый кризис 2008 года.

Однако после Великой рецессии 2007-2009 годов американская экономика вошла в фазу непрерывного роста, которая оказалась самой продолжительной в истории страны. Так, по состоянию на июль 2019 года она уже длилась 120 месяцев. Как объяснила Иоанна Маринеску из Университета Пенсильвании, в 2007-2009 годах в экономике США произошел настолько сильный спад, что в последующее десятилетие ей просто не оставалось ничего другого, кроме как расти.

Хотя экономисты и утверждают, что США удалось преодолеть Великую рецессию, они признают, что ее последствия ощущаются до сих пор. В частности, они проявляются в таких вещах, как сильное социальное расслоение и ухудшение карьерных перспектив для молодежи.

Ранее эксперты Bloomberg на фоне затянувшейся торговой войны США и Китая подсчитали, что риск рецессии в американской экономике в ближайшие 12 месяцев составляет 27 процентов.

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