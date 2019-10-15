Оценен риск обвала экономики США

Риск спада экономики США в ближайшие 12 месяцев составляет 27 процентов. К такому заключению пришли эксперты Bloomberg. В целом, по данным специалистов, сложившаяся ситуация хоть и вызывает опасения, но критической не является.

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Опасения о грядущей рецессии в стране возникли на фоне обострения торговой войны США и Китая, а также непростой ситуацией в американском производственном секторе. Bloomberg подчеркивает, что масштабных спадов в американской экономике не было уже больше десяти лет — со времен мирового кризиса 2008-го.

В начале октября Всемирная торговая организация (ВТО) резко ухудшила прогноз роста объема мировой торговли в 2019 году. Пересмотреть показатели пришлось из-за торговых споров США и Китая. По подсчетам аналитиков, показатель в текущем году увеличится всего на 1,2 процента — это стало минимальным значением за последние 10 лет.

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