Путин рассказал о найденной поисковиками могиле брата

Могилу брата президента России Владимира Путина, погибшего во время блокады, нашли добровольцы из поисковых отрядов. Об этом российский лидер рассказал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, сообщает ТАСС.

По словам Путина, его брат оказался захоронен в братской могиле на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге. Российский лидер сообщил, что его родители не знали, где находится тело его брата. «Просто бумажку им прислали, что умер и все во время блокады», — сказал Путин.

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Глава государства добавил, что поисковики нашли даже «конкретный участок». Таким образом Путин ответил на вопрос о поиске мест захоронения жертв политических репрессий. Президент России считает, что работа поисковиков — хорошая и благородная.

В 2015 году Путин опубликовал в журнале «Русский пионер» статью о жизни своей семьи во время Великой Отечественной войны. Президент подробно рассказал, как воевал его отец, как он спас мать во время блокады и как погиб старший брат. Тогда же он отметил, что узнать о месте захоронения брата удалось в результате проведенных в архивах исследований.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась почти 900 дней. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек.

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