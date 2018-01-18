Путин встретил сына сослуживца отца на Пискаревском кладбище

Президент России Владимир Путин возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище к монументу Родина-мать в Санкт-Петербурге в день 75-летия прорыва блокады Ленинграда. Об этом в четверг, 18 января, сообщает РИА Новости.

По пути от Вечного огня к монументу президент остановился возложить цветы у братской могилы, где похоронен его брат Виктор.

Как отмечает агентство, у монумента к Путину подошел пенсионер Евгений Щербаков. Он сообщил, что его отец, Николай Петрович Щербаков, в звании подполковника командовал подразделением, где служил отец президента, и они вместе сражались на Невском пятачке. Пенсионер попросил главу государства о встрече, чтобы рассказать ему о тех событиях и передать фотографии и документы.

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Владимир Путин неоднократно рассказывал, что на Пискаревском кладбище похоронен его брат, которого он никогда не видел. «Я знаю это по рассказам родителей. В 1942 году, по-моему, детей забирали из семей, и у мамы тоже забрали ребенка. Ну, с целью спасения детей забирали тогда, и, к сожалению, он заболел, по-моему, дифтеритом, и умер», — говорил он в 2012 году.

В 2015 году незадолго до Дня Победы Путин опубликовал в журнале «Русский пионер» статью, посвященную жизни своей семьи во время Великой Отечественной. Президент впервые подробно рассказал о том, как воевал его отец, как он спас мать во время блокады и как погиб старший брат. В статье Путин также написал о том, как ему в результате проведенных в архивах исследований удалось узнать, где именно похоронен брат — на Пискаревском кладбище.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Она была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек.

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