Объявлена судьба пропавшего по пути в Антарктиду самолета

Транспортный самолет ВВС Чили, пропавший ранее с радаров по пути в Антарктиду, разбился. Об этом заявили в ВВС страны, передает РИА Новости.

Обломки воздушного судна еще не обнаружены. Самолет был признан разбившимся заочно, после семи часов отсутствия радиосвязи.

Спасательная операция продолжается, к поискам подключились воздушные и морские суда других стран.

Ранее сообщалось, что Hercules C130 с 17 членами экипажа и 21 пассажиром исчез, вылетев из города Пунта-Аренас и взяв курс на антарктическую базу. Он вез персонал для обслуживания нефтепровода.

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