Самолет с 38 людьми на борту исчез по пути в Антарктиду

Транспортный самолет ВВС Чили пропал с радаров. Об этом сообщает РИА Новости.

Воздушное судно следовало из военно-воздушной базы в городе Пунта-Аренас на антарктическую базу. На борту Hercules C130 находились 17 членов экипажа и 21 пассажир — персонал для обслуживания нефтепровода.

Однозначно известно, что к настоящему моменту у самолета должно было закончиться топливо.

На поиски пропавшего самолета направлены ВВС и поисково-спасательные отряды.

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