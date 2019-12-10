Россия
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США
Голодная львица вплотную подкралась к беззаботной антилопе гну и съела ее
Трамп рассказал о попытке госпереворота
Россияне раскрыли отношение к зиме
Подачу Россией протеста по решению WADA посчитали пустой тратой времени
Участницу реалити-шоу засыпали червями и заставили взять в рот паука
Объявлена судьба пропавшего по пути в Антарктиду самолета
Миллионы пользователей лишатся WhatsApp
Зеленский перешел на русский и развеселил Макрона
Новости партнеров

В России водитель насмерть задавил двух пешеходов и погиб

Перейти в «Мою Ленту»

В Нытвенском районе Пермского края легковой автомобиль наехал на пешеходов. Трое человек, включая водителя, погибли, еще одна женщина пострадала. Об этом сообщается на сайте управления МВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла 9 декабря в 22:20 (20:20 мск) на 421-м километре федеральной трассы М7 «Волга». Установлено, что водитель Lada Vesta наехал на двух пешеходов, все трое получили смертельные травмы. Пассажирка Lada пострадала, ей назначено амбулаторное лечение.

Отмечается, что в момент аварии пешеходы стояли на обочине в темноте без светоотражающих элементов. По факту аварии проводится проверка.

Ранее в Самаре водитель Toyota Camry на большой скорости вылетел на обочину и врезался в световую опору, а затем — в дерево. По словам очевидцев, от удара пассажирке оторвало голову. Находившегося в машине мужчину госпитализировали с травмами.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянке оторвало голову в ДТП
Момент ДТП с толпой подростков в Нижнем Новгороде попал на видео
Россиянин протаранил толпу подростков на перекрестке
Другие материалы рубрики
Россия00:00 9 декабря

«Если будет штурм, я буду на стороне Грозного»

Чеченскую войну можно было остановить. Почему вместо этого политики перессорились?
08:50Сегодня

Россияне раскрыли отношение к зиме

08:13Сегодня

В России двухлетний ребенок пять дней провел в квартире с умершей матерью

05:48Сегодня

Матом призывавшая трудиться российская чиновница объяснилась

Россия00:02Сегодня
Маргоша Иноземцева

«Чуть надавишь — и в голове дыра»

Шестилетняя Маргарита упала из окна — девочку спасет срочная операция. Ей нужна ваша помощь
02:24Сегодня

Путин увидел потепление в кризисе на Украине

01:58Сегодня

Путин пообещал внести посильный вклад России в урегулирование в Донбассе

23:57 9 декабря

Минпромторг не увидел в новом документе на автомобиль причину для роста цен

Россия11:15 9 декабря

Книга перемен

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше. Помните, о чем она?
23:11 9 декабря

Путин описал впечатления от встречи с Зеленским

21:34 9 декабря

Заместителя ответственного за алкоголь в России уволили

21:18 9 декабря

В Кремле рассказали о ходе переговоров в «нормандском формате»

Россия
В России водитель насмерть задавил двух пешеходов и погиб
«Если будет штурм, я буду на стороне Грозного»
Чеченскую войну можно было остановить. Почему вместо этого политики перессорились?
Россияне раскрыли отношение к зиме
Маргоша Иноземцева«Чуть надавишь — и в голове дыра»
Шестилетняя Маргарита упала из окна — девочку спасет срочная операция. Ей нужна ваша помощь
В России двухлетний ребенок пять дней провел в квартире с умершей матерью
Книга перемен
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше. Помните, о чем она?
Матом призывавшая трудиться российская чиновница объяснилась
Все материалы
Мир
Трамп рассказал о попытке госпереворота
A Sri Lankan Buddhist monk shouts slogans outside the Indian High Commission to Sri Lanka during a protest in Colombo March 20, 2013. Buddhist monks protested since Tuesday against two separate attacks on Sri Lankan Buddhist monks who were in Chennai for education visits, and demanded the Indian government to take action on these attacks, according to the demonstrators. REUTERS/Dinuka Liyanawatte (SRI LANKA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST RELIGION) - GM1E93K18HZ01Пробуддились
Буддисты взялись за оружие и громят мечети. За что они возненавидели мусульман?
Объявлена судьба пропавшего по пути в Антарктиду самолета
«Их сети раскинулись по всей стране»
Армянские и чеченские преступные группировки делят Германию. Немцы не могут им помешать
Самолет с 38 людьми на борту исчез по пути в Антарктиду
Реджеп Эрдоган«Мы не будем спрашивать разрешения»
Эрдоган дружит с Россией, но теряет поддержку в Турции. За 18 лет к нему накопилось много претензий
Меркель и Путин обсудили убийство соратника Басаева
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский посчитал «ничьей» переговоры с Путиным
«Нормандская четверка» договорилась по Донбассу
Лидеры стран установили сроки нового разведения войск и обмена пленными
Зеленский заявил об отсутствии «домашнего задания» к следующей «нормандской встрече»
Мутация ценностей
Армянская церковь теряет поддержку властей и уважение верующих. Все из-за богатых священников
Зеленский заявил о готовности к диалогу с Донбассом
«Не для того они кровь проливали»
Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Украина теряет шанс вернуть мятежные регионы
Зеленский перешел на русский и развеселил Макрона
Все материалы
Экономика
Порошенко переписал на сына крупнейший аграрный актив
На мази
Мир переживает бум электрокаров. Кто потеряет, а кто заработает на этом миллиарды?
Названа полная сумма долга Украины перед Россией
То ли еще будет
Распад Европы, крах доллара и господство России — безумный прогноз на 2020 год
Россия сдала позиции на мировом рынке оружия
Польша поищет газ на Украине и заберет его себе
Россия и Китай запустили «Силу Сибири»
Газопровод стоимостью более триллиона рублей меняет расклад сил на мировом рынке газа
Все материалы
Силовые структуры
Российский заключенный оценил перевозку в автозаке на 15 миллионов рублей
«Вы про Фишера слышали? Это я»
Этот маньяк годами жестоко убивал детей. Его гараж рядом с дачей Ельцина стал камерой пыток
Московский участковый захотел сделать карьеру на наркотиках и сел на три года
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Педофила насмерть придавило «Нивой» в российской колонии
«Он завел мальчика в алтарь и заставил оголиться»
Российский священник годами совращал детей в своем храме. Его считали чудотворцем
Российская полиция отказалась от роботов
Все материалы
Наука и техника
Защиту iPhone от кражи признали опасной
Тяжелый случай
США хотят вернуться на Луну. Что им мешает?
Xiaomi выпустит раскладушку с гибким экраном
Азиатский богатырь
На что способен самый мощный смартфон в мире: Asus ROG Phone II
Huawei назвала дату выхода собственной замены Android
«Он был типичным самодуром»
Нелепое правление и мучительная смерть Павла I — самого странного императора России
Новые iPhone станут работать дольше
Все материалы
Спорт
«Арсенал» забил три мяча за девять минут и обыграл «Вест Хэм» в дерби
«Мы — самая опозорившаяся страна в истории спорта»
WADA не пощадило Россию. Спортсмены снова остались без флага и гимна
Родченков потребовал пересмотреть итоги Олимпийских игр в Лондоне и Сочи
«Нервничала, даже ноги тряслись»
Косторная, Щербакова и Трусова победили в финале Гран-при. Загитова — осталась без медали
Родченков заговорил о расплате России за свои грехи
Российские фанаты массово покидают стадионы
Болельщики протестуют против жестокости полиции
Министр спорта России высказался о перспективах обжалования решения WADA
Все материалы
Культура
В самолете умершего рэпера Juice WRLD нашли более 30 килограммов марихуаны
Кто еще тут
Одна из самых успешных рок-групп планеты вернулась. Чего ждать от нового альбома The Who?
Сестра Фриске обвинила Шепелева в «тщательной подготовке» к смерти певицы
Мат и темнота
Синдром Туретта, джаз и коррупция: Эдвард Нортон снял неонуар о Бруклине 50-х
Disney разозлил зрителей идеей снять спин-офф «Аладдина» с белым актером
Терри РайлиНа минималке
Этот композитор открыл миру минимализм, провел первые рейвы и изменил электронную музыку
Джон Траволта рассказал о киноляпе в последнем фильме Квентина Тарантино
Все материалы
Интернет и СМИ
«Уральские пельмени» передумали судиться с бывшим директором коллектива
«Анархия и безумие просто зашкаливали»
 
«Представитель Гарика Харламова» обманул москвичку на 250 тысяч рублей
«Мир должен видеть моего 23-сантиметрового красавчика»
Почему россияне посылают интимные фото друг другу и что с этим делать
Британский журналист рассказал о спасителе российских котов
Какой ценой
Этот год принес человечеству войны, катастрофы и свободу. Вот как это было
Мужчина пожаловался на коллегу с необычной внешностью и получил поддержку в сети
Все материалы
Ценности
Российская модель снялась для журнала Vogue в металлическом топе на голое тело
Нержавеющая леди
Скромные наряды и роскошные похороны: как жила Маргарет Тэтчер
Дочь Мадонны сымитировала оргию во время модного шоу
«Мы все хотим любви»
Откровения знаменитых на весь мир женщин в новом календаре Pirelli
Рианна снялась в рекламе в золотом бикини
Рука об руку
Как появилось древнейшее украшение в истории и почему оно популярно до сих пор
Эмили Ратаковски показала новые фотографии топлес
Все материалы
Путешествия
Проработавшую полжизни в авиакомпании стюардессу уволили за кражу пакета молока
Гуляш, бани и руины
Чем живет Будапешт и что там делать российскому туристу?
Раскрыты способы защиты багажа во время отпуска
«Вместо Черного моря тут озеро Онтарио»
Как россиянин приехал в Канаду и нашел в ней сходство с российскими курортами
В Турции ввели налог за проживание в отелях
«Я отрывался, скакал, плясал и подпевал»
Кофе, женщины, доброта: приключения россиянина в Эфиопии
Скорпион пробрался в самолет и несколько раз укусил пассажирку
Все материалы
Из жизни
Мужчина притворился женщиной ради работы уборщицей
Зозибини ТунциВышла во всей красе
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и как она живет
Карп вырвался из клюва цапли, упал с 15-метровой высоты и выжил
«Жизнь будто остановилась»
Муж и жена 117 дней выживали на плоту в океане. Им пели киты и помогали черепахи
Енот-полоскун нализался глинтвейна и погиб
«Мы готовы на все, чтобы выжить»
Бедняки истребляют редких животных. Все ради причуд богачей
Мужчина обустроил нарколабораторию в церкви
Все материалы
Длительный тест Suzuki Vitara
Месяц с самым жизнерадостным кроссовером сегмента
Самые популярные автомобили России
Опубликованы данные по продажам за ноябрь 2019 года
Тест: угадай машину по рисунку ходовых огней
Мьёльниры, «ангельские глазки», круги и другие световые подписи брендов
Забытые концепты: Lancia Mizar
Как сделать скучную модель Lancia интересной — инструкция от Джованни Микелотти
Chevrolet Niva станет «Ладой»
Lada Granta сменит поколение в 2021 году
Раскрыта внешность нового Mercedes-Benz GLA
Все материалы
Дом
Москвичи повысили цены на жилье
Некрасиво получилось
Чем живет самый неблагополучный район Москвы
Украинка утеплила дом тысячами бутылок
«Главное — есть где помыться и доширак заварить»
Эти квартиры ничтожно малы. Почему россияне готовы их покупать?
На Урале не нашлось претендентов на квартиру осужденного губернатора
Все там были
Фарцовщики, агенты КГБ и элита: тест на знание лучших гостиниц СССР
У бывшего владельца «Черкизона» отберут жилье
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
В Поволжье перевыполнили план по ремонту дорог
Минприроды предложило не жалеть денег на тушение лесных пожаров
Северный Кавказ привлечет ученых к борьбе с терроризмом
На берегу Байкала построят образовательный центр для одаренных детей
Все материалы