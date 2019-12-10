Глава района в Крыму погиб в ДТП с лобовым столкновением

В Крыму четыре человека погибли в ДТП, среди них был глава Черноморской районной администрации. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил информированный источник.

По данным собеседника агентства, авария произошла на трассе Черноморское — Евпатория. Два автомобиля столкнулись лоб в лоб.

В пресс-службе управления МВД по Крыму подтвердили аварию, однако не уточнили личности погибших. По данным ведомства, авария произошла около 08:50 по московскому времени, столкнулись KIA и Ford. Погибли четыре человека, двое находились в KIA, двое — в Ford. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Нытвенском районе Пермского края легковой автомобиль наехал на пешеходов. Трое человек, включая водителя, погибли, еще одна женщина пострадала. Отмечается, что в момент аварии пешеходы стояли на обочине в темноте без светоотражающих элементов. По факту аварии проводится проверка.

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