Прохожий принял актеров на съемке фильма за грабителей и бросился на них

В английской деревне Уинфрит Ньюберг, графство Дорсет, прохожий спутал актеров на съемочной площадке фильма с грабителями магазина. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

Киностудия Hard Road Films выбрала для съемок сцены фильма «Перран» (Perran) небольшой деревенский магазин Winfrith Village Stores. Актеры должны были изображать ограбление. Загримированные под воров, они убегали на улицу от разъяренного владельца магазина. Камеру спрятали в припаркованном у дороги авто, поэтому она оставалась незаметной для прохожих.

Один из местных жителей обратил внимание на происходящее и решил задержать преступников. Он бросился вслед за бандитами прямо перед камерами. Съемочная группа вовремя остановила мужчину и объяснила ему, что он стал свидетелем съемок фильма.

Ожидается, что «Перран» выйдет на экраны в 2020 году. Съемки фильма пройдут по большей части на территории графства Девон.

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