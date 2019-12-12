Подсчитано число работающих 1 января россиян

Почти 20 процентов россиян будут работать 1 января 2020 года. Об этом говорится в исследовании аналитического центра «Авито Работа», которое поступило в «Ленту.ру».

Аналитики подсчитали, что официальным рабочим днем 1 января является для 12 процентов опрошенных. К ним обычно относятся охранники, сотрудники колл-центров, официанты. Добровольно работать в первый день нового года собираются семь процентов респондентов — это представители таких профессий, как аниматор, ведущий праздников, певец, няня и сиделка.

Материалы по теме Хоровод по-кемеровски На главной площади Кемерово поставили самую дорогую в стране новогоднюю елку

Больше половины работающих первого числа россиян сообщили, что этот рабочий день ничем не будет отличаться от всех остальных. Около 20 процентов намерены работать только полдня, восемь процентов собираются отработать весь день, но удаленно.

Чаще всего 1 января является официальным рабочим днем для жителей Уральского федерального округа (15 процентов всех респондентов). По собственному желанию чаще всего выходят на работу 1 января жители Северо-Кавказского федерального округа.

В ноябре 2019 года власти Томской области перенесли рабочий день с 31 декабря на 28 декабря для госслужащих. После этого в России возникла дискуссия о том, чтобы сделать последний день года праздничным. Идею томских властей поддержали в Госдуме. Так, глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева сказала, что тоже бы сделала 31 декабря выходным днем для всех. Опрос Superjob показал, что 84 процента россиян готовы работать 28 декабря, чтобы не выходить на работу 31 декабря.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!