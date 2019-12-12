В России попросили вернуть старый налог

Из-за проблем с определением движимого и недвижимого имущества в России представители бизнеса попросили вернуть старый, ранее отмененный единый налог. Об этом рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Сейчас бизнес должен платить по ставке 2,2 процента с недвижимости, но освобожден от налога на движимое имущество. Как объяснил Шохин, предпринимали хотели бы иметь возможность платить по единой ставке, предварительно, 1,1 процента.

Льгота на движимое имущество введена в конце 2012 года. Предполагалось, что она стимулирует обновление оборудования. С 2016 года ее передали в ведение регионов, и с 2018-го лишь несколько из них согласились сохранить льготу. Но с 2019-го правительство вновь отменило налог в качестве компенсации за рост НДС до 20 процентов.

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Главной проблемой льготы стали попытки налоговых органов максимально расширить определение недвижимого имущества. В Гражданском кодексе оно недостаточно четкое, поэтому недвижимостью стали признавать, например, крупные машины в составе завода.

Из-за этого бизнес постоянно находится под угрозой доначисления налогов и обвинения в неуплате. Единая ставка решила бы проблему, утверждает сотрудник крупной промышленной компании.

В свою очередь, неназванный федеральный чиновник отмечает, что проблема преувеличена, ведь с 2013 года до судов дошли только 22 спора, и в части из них бизнес победил. Он также напомнил, что два года назад предприниматели предпочли сохранить льготу, а теперь хотят более низкую ставку. Все это означает, уверен он, что бизнес просто хочет платить меньше налогов.

Предложение по выбору варианта оплаты налогов обсудят на совещании у первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова. Два источника, участвующих в совещаниях, утверждают, что обсуждаются две общие ставки — в 1,1 и 1,4 процента. Последняя представляется предельным вариантом.

Ранее пленум Верховного суда России одобрил поправки в Уголовно-процессуальный кодекс России (УПК), разрешающие обвиняемым в неуплате налогов погашать ущерб в ходе судебного разбирательства. Это позволит снизить количество обвинительных приговоров по налоговым делам.

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