Банки предложили новый способ борьбы с мошенническими переводами

Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Кредитные организации раздумывают о смене механизма работы с денежными переводами, которые осуществляются без согласия клиента. В частности, банки хотят увеличить срок блокировки сомнительного перевода, а также возвращать средства клиенту, если с ним не удалось связаться для подтверждения операции, вместо того чтобы все равно переводить их.

Сейчас банк имеет право на два дня заблокировать денежный перевод клиента, если есть сомнения в законности операции. Если за этот срок связаться с клиентом не получилось, банк все равно вынужден перевести деньги получателю.

27 ноября сообщалось, что в России создадут систему мониторинга, чтобы замораживать сомнительные денежные переводы, которые делаются без ведома владельцев банковских счетов. Единый антифрод-мониторинг позволит отслеживать подозрительные операции через платежные системы «Мир», Visa и MasterСard. Подозрительные переводы будут выявляться автоматически, а затем проверяться в ручном режиме. Также рассматривается возможность возвращать россиянам денежные средства со счетов мошенников без суда.

В октябре стало известно, что за 2018 год кибермошенники похитили у россиян около двух миллиардов рублей. Чаще всего злоумышленники пользовались для этого подменными номерами. В среднем каждый обманутый гражданин лишался от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

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