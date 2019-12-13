Кот забрался в посылку и восемь дней прожил в ящике без воды и пищи

В Великобритании хозяйка случайно отправила по почте своего сиамского кота по прозвищу Кекс. Об этом сообщает Associated Press.

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Питомец забрался в посылку с DVD, которую больше недели везли заказчику в графстве Западный Суссекс. Получатель открыл ящик, обнаружил внутри кота и пожаловался в Королевское общество защиты животных от жестокого обращения.

Кекс остался жив, но после восьми дней без воды и пищи страдал от сильного обезвоживания. Ветеринары полагают, что животному потребуется лечение, однако угрозы его жизни и здоровью нет.

Хозяйку удалось найти благодаря информации с вживленного в холку кота микрочипа. Ей оказалась Джули Бэгготт (Julie Baggott) из Корнуолла. По ее словам, она повсюду искала исчезнувшего Кекса и ужасно переживала, что он попал в такую переделку.

В 2018 году сообщалось, что житель Мексики попытался переслать по почте живого тигренка. Хотя сопроводительные документы оказались в порядке, пересылку животного по почте признали жестоким обращением.

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