В Приморье отчитались о ходе подключения соцобъектов к Интернету

Администрация Приморского края подключила к высокоскоростному интернету треть социально значимых объектов из запланированных до 2021 года по проекту «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

В настоящее время доступ в Интернет есть к 295 социально значимых объектов. Предполагается, что в будущем этот список пополнят школы, фельдшерско-акушерские пункты, а также органы государственной власти и местного самоуправления.

Россия в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» до конца 2024 года планирует увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование программного обеспечения преимущественно российской разработки.

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