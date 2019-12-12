Российские бизнесмены оценили необходимость искусственного интеллекта для работы

Более 90процентов представителей бизнеса в России знают о технологиях искусственного интеллекта (ИИ), но 43 процента не используют и не планируют использовать его в работе компании. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Об отсутствии потребности в таких технологиях объявили 37 процентов участников опроса, проведенного ВЦИОМ. Также среди причин отказа от использования ИИ называют ненужность конкретно в их сфере деятельности (28 процентов). Каждый десятый (11 процентов) заявил об отсутствии знаний о данных технологиях, и только 8 процентов опрошенных отказываются от планов по внедрению искусственного интеллекта из-за необходимости крупных финансовых вложений.

Россия в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» до конца 2024 года планирует увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование программного обеспечения преимущественно российской разработки.

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