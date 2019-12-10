В России начали тестировать телефон с собственной операционной системой

«Лаборатория Касперского» тестирует возможность создания в России корпоративного телефона на собственной операционной системе KasperskyOS. Об этом рассказал руководитель направления по развитию бизнеса KasperskyOS Григорий Сизов. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Если это и будет телефон, то он будет не для пользователя, а для технологического процесса», — уточнил Сизов. Предполагается, что устройство с защищенной ОС может применяться для решения различных задач: управлениями промышленными объектами, в документообороте, корпоративном секторе.

Россия в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» до конца 2024 года планирует увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование программного обеспечения преимущественно российской разработки.

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