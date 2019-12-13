Путин поручил обеспечить поэтапный переход на электронные документы в медицине

Президент Владимир Путин поручил обеспечить к 15 апреля 2020 года поэтапный переход от бумажных к электронным документам в медицине. Об этом сообщается на сайте Кремля в пятницу, 13 декабря.

Изменения должны происходить при условии готовности медорганизаций и надлежащей «защищенности информационных систем в сфере здравоохранения», говорится в перечне поручений по итогам заседания президиума Государственного совета от 31 октября, посвященного развитию первичного медицинского звена.

До конца текущего года правительство должно определить порядок оплаты медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями в малых населенных пунктах.

Кроме того, Министерству здравоохранения поручено проанализировать фактическую потребность субъектов в количестве вылетов санитарной авиации.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!