Украденный смартфон показал россиянину видео с его похитителем

Видео: 59.мвд.рф

В Перми неизвестный украл мобильный телефон, однако система безопасности гаджета запечатлела похитителя на видео и прислала запись на облачный сервер. Ролик опубликовала пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Злоумышленник забрал смартфон стоимостью 12 тысяч рублей из сервисного центра. Когда он попытался разблокировать украденное устройство, оно записало его на видео. Владелец смартфона нашел ролик в облаке и обратился в полицию.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи и устанавливают личность подозреваемого.

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