Мужчина закрылся от стрелы мобильным телефоном и выжил

Житель Австралии избежал смерти от летящей в него стрелы, остановив ее мобильным телефоном. Об этом сообщает официальный сайт полиции New South Wales Police Force.

Инцидент произошел в среду, 13 марта, в поселке Нимбин, штат Новый Южный Уэльс. 43-летний австралиец выходил из машины, когда заметил знакомого, вооруженного луком и стрелой. Он достал телефон, чтобы сделать фотографию злоумышленника. В этот момент 39-летний мужчина пустил в его сторону стрелу, которая пронзила гаджет и слегка задела его подбородок.

Позже на место происшествия прибыла полиция и арестовала правонарушителя. Он предстанет перед судом 15 апреля.

Ранее в марте сообщалось о жительнице Великобритании, которая выжила после нападения с ножом благодаря шерстяному шарфу. Злоумышленник 11 раз пырнул ее ножом в спину, шею, щеку, плечи, руки и грудь. Врачи заключили, что из-за шарфа лезвие вошло в шею неглубоко и не задело жизненно важные артерии.

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