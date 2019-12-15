На Украине рассказали об уголовных делах в отношении Порошенко

Госбюро Украины ожидает разрешения Верховной Рады на предъявление обвинений по ряду уголовных дел бывшему президенту Петру Порошенко. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщает РЕН-ТВ

По данным телеканала, директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба заявил, что согласие Рады нужно потому, что Порошенко является депутатом парламента. Проект обвинительного заключения уже два месяца находится в Генпрокуратуре Украины.

Он добавил, что в отношении экс-президента возбуждены 15 уголовных дел, по которым ведутся расследования. Последнее было заведено 10 декабря — за подписание минских соглашений Порошенко вменяется государственная измена. Кроме того, он является фигурантом дел о коррупции, злоупотреблении властью, легализации незаконных доходов и других.

12 декабря сообщалось, что в ходе своего выступления в Верховной Раде Порошенко отреагировал на предъявляемые ему обвинения в госизмене. Он решил процитировать нынешнего главу государства Владимира Зеленского, использовав его известную фразу про лоха, сказанную им в разговоре с националистами в Донбассе. Тем не менее Порошенко не произнес слово «лох».

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