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Покусанной моделью женщине понадобилась прививка от столбняка

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В британском графстве Беркшир вынесен приговор 23-летней модели, которая покусала попутчицу. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел в августе, когда модель Элиза Пиребум (Eliza Peereboom) ездила с друзьями на скачки в городе Ньюбери. На обратном пути девушка подралась с пассажирками поезда и укусила за колено одну из них. Покусанной женщине понадобилась прививка от столбняка.

Пиребум обвиняли в том, что она ударила одну из пострадавших, оттаскала ее за волосы, а затем укусила другую. Модель отказалась признавать вину и уехала в Амстердам. Судебное слушание отложили на два месяца, чтобы дать ей время вернуться в Великобританию, найти работу и заработать деньги для выплаты компенсаций жертвам. Она не сделала ни того, ни другого.

Суд приговорил Пиребум к условному лишению свободы на 10 месяцев с испытательным сроком 18 месяцев. Кроме того, модели придется выплатить 1000 фунтов стерлингов (84 тысячи рублей) укушенной женщине, 250 фунтов стерлингов (21 тысяча рублей) — побитой. Обвинения в том, что она таскала одну из пострадавших за волосы, были сняты.

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