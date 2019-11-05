Подвергшуюся домогательствам модель обвинили в чрезмерной сексуальности

26-летнюю модель Джоди Уэстон обвинили в сексуальных домогательствах к ней из-за того, что она «выставляет напоказ свое тело». Об этом сообщает Mail Online.

Модель подверглась попытке изнасилования в феврале 2019 года. После этого ей начали писать комментарии о том, что она сама виновата в произошедшем. Причину сексуального домогательства некоторые пользователи увидели в откровенных нарядах модели.

Уэстон отметила, что этой зимой на нее напал случайный прохожий. Она оправдалась, что было морозно, и на ней были надеты пальто, брюки и сапоги, и единственная кожа, которая была видна, — это лицо, руки и шея. По ее словам, незнакомец в темном переулке догнал ее, больно схватил за ягодицы, а потом «схватил ее лицо» и сильно укусил. После этого девушка закричала, и мужчина убежал.

Уэстон связала нападение троллей в сети с участием в шоу Rich Kids Go Skint, в котором дети из богатых британских семей на время попадают в бедную семью. В программе она обвинила мать-одиночку, которая живет на пособия, в сложившейся в ее жизни ситуации. После этого ей начали писать в сети комментарии, которые никак не относились к теме шоу, в том числе, о вине в сексуальном насилии над ней.

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