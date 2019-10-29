Российских детей решили защитить от информации о сексуальном насилии

С 29 октября в перечень информации, которая запрещена для детей, внесли сведения, содержащие изображение или описание сексуального насилия. Такие данные нельзя будет распространять в радиусе 100 метров от школ, поликлиник, детских садов и других учреждений для несовершеннолетних. Об этом сообщило РИА Новости.

Изменения внесли в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Статью 11 закона также дополнили информацией о том, что организатор мероприятия, например, кинопоказа, не должен пускать на такие мероприятия несовершеннолетних детей. Если есть сомнения, что посетитель совершеннолетний, организатор вправе попросить документы, подтверждающие возраст. Такие же правила распространяются на продажу, аренду и выдачу из библиотек продукции с запрещенной для детей информацией.

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В декабре 2018 года Госдума внесла правки в закон о защите информации, которые позволяют Роскомнадзору без разрешения суда блокировать контент, который может склонить детей к опасным для жизни и здоровья действиям. Законопроект внесла группа депутатов во главе с Ириной Яровой, одна из его целей — борьба с «колумбайн»-сообществами в интернете. Президент Владимир Путин подписал его 18 декабря 2018 года.

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