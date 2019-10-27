Раскрыты причины конфликтов планировавшего массовое убийство россиянина

Ученик аграрного колледжа в Петербурге Борис Б. готовился расстрелять сокурсников в течение года. По информации «Московского комсомольца», подросток хотел убить также мастера производственного обучения, который постоянно контролировал студента.

Отмечается, что заполняя характеристики студентов для военкомата, педагог выяснил, что у Бориса была тяга к радикальным движениям и желание создать свою ОПГ. Он также ответил положительно на вопрос об отношении к террористическим организациям, а когда преподаватель спросил, сможет ли студент по приказу террористов заложить бомбу в школе, тот ответил, что да. Борис якобы утверждал, что хочет присоединиться к боевикам террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Кроме того, он якобы несколько раз пытался купить патроны для охотничьего ружья у своего классного руководителя, увлекавшегося охотой.

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Мастер производственного обучения якобы открыто советовал другим студентам не общаться с Борисом и «лишний раз его не трогать». Еще двое человек — Григорий и Магомед — стали его возможными жертвами из-за личного конфликта.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что год назад преподаватели изъяли у студента нож — именно тогда он попал в поле зрения спецслужб и был поставлен на учет в полицию, с ним начал работать психолог. После этого Борис якобы замкнулся в себе.

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Руководство колледжа связывало поведение студента с тяжелой ситуацией в семье, так как его мать и отца лишили родительских прав из-за алкоголизма. Мальчика опекала бабушка — он съехал от нее после поступления в колледж. В сентябре он проиграл иск к родителям, с которыми судился за жилье.

Ранее стало известно, что у студента подмосковного аграрного колледжа Бориса Б., который планировал массовое убийство, около года назад нашли так называемую «тетрадь смерти». Отмечается, что Борис вел список тех, кого хотел убить, — там были минимум восемь человек, в том числе и педагог. Подросток вписывал имена людей, с которыми у него произошел конфликт.

Сотрудники ФСБ России 27 октября задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении. По информации следствия, подозреваемый собирался прийти с пистолетом в колледж утром 29 октября и устроить там расстрел. При этом к преступлению студент готовился целый год. Своим примером для подражания подозреваемый избрал «керченского стрелка» Владислава Рослякова.

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