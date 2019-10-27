Раскрыт возможный мотив планировавшего массовое убийство в колледже россиянина

Друг Бориса Б., который планировал устроить массовое убийство в колледже в Подмосковье, рассказал, что над студентом издевались в общежитии и несколько раз его избивали. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Молодой человек пояснил, что узнал о задержании от полиции и «офигел», что его вызвали в Следственный комитет. Он добавил, что «не в курсе всех действий» студента. Тот якобы жаловался на избиения и отбирание вещей «целой толпой». Откуда у Бориса могло взяться оружие, он также не знает.

Как пишет издание Baza в своем Telegram-канале, Борис собирался убивать не всех подряд, а лишь заранее выбранных людей — восемь человек, которые травили и избивали его. Известно, что однажды один из учителей заметил странности в поведении школьника и доложил директору, но против Бориса не приняли никаких мер.

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Отмечается, что ученики колледжа несколько раз просили отчислить Бориса, так как на парах он якобы смотрел со звуком видеозаписи казней, которые совершали боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). За его активный интерес к ИГ Борис получил прозвище «террорист». Он якобы часто рассказывал, как однажды устроит бойню на занятиях.

Baza пишет, что у подростка нашли пистолет Макарова, дома, предположительно, обнаружили травматическое оружие и «некое взрывчатое вещество». Юношу арестовали на два месяца.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении. По информации следствия, подозреваемый собирался прийти с пистолетом в колледж утром 29 октября и устроить там расстрел. При этом к преступлению студент готовился целый год. Своим примером для подражания подозреваемый избрал «керченского стрелка» Владислава Рослякова.

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