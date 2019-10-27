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ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении. Об этом в воскресенье, 27 октября, сообщает издание Baza.

По данным следствия, подозреваемый собирался прийти с пистолетом в колледж утром 29 октября и устроить там расстрел. При этом к преступлению студент готовился целый год. Своим примером для подражания подозреваемый избрал «керченского стрелка» Владислава Рослякова.

Ранее в октябре сообщалось, что смерть педагога Керченского политехнического колледжа Ольги Грищенко напрямую не связана с ранением, которое она получила во время нападения студента в октябре 2018 года.

17 октября 2018 года 18-летний студент Владислав Росляков устроил бойню в Керченском политехническом колледже: взорвал бомбу и расстрелял попавшихся ему на пути учеников и преподавателей. Погибли 20 человек, десятки пострадали. Сам молодой человек совершил суицид.

По данным Следственного комитета России, юноша пошел на преступление, потому что над ним издевались однокурсники за то, что он не мог позволить себе брендовую одежду и одевался на рынке.

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