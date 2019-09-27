Планировавшего теракт россиянина вычислили по любви к насилию в соцсетях

Профилактика «колумбайн-сообществ», начавшаяся после того, как студент колледжа в Керчи открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, позволила предотвратить теракт. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления Генпрокуратуры в Южном федеральном округе Константина Сомова.

Согласно его словам, во время проверки обнаружилось около 1,5 тысячи интернет-пользователей, пропагандировавших данные сообщества и выступавших за насилие в школах. Вся незаконная деятельность была заблокирована. В дальнейшем опыт реализовали и в других регионах, что позволило предотвратить теракт, который молодой человек планировал совершить в Адыгее в 2019 году.

24 сентября сообщалось о том, что в кировской школе удалось предотвратить массовое убийство — о планах ученика стало известно из публикаций в соцсетях. Он отправлял в школьный чат во «ВКонтакте» фотографии с расстрела в Политехническом колледже в Керчи.

В октябре прошлого года четверокурсник колледжа в Керчи Владислав Росляков устроил в учебном заведении несколько взрывов, после чего начал расстреливать учащихся и преподавателей, а потом убил себя. Погибли 15 студентов, библиотекарь, финансист и четверо учителей. Еще 50 человек получили ранения и травмы.

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