У планировавшего массовое убийство российского подростка нашли «тетрадь смерти»

У студента подмосковного аграрного колледжа Бориса Б., который планировал массовое убийство, около года назад нашли так называемую тетрадь смерти. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Борис вел список тех, кого хотел убить, — там были минимум восемь человек, в том числе и педагог. Подросток вписывал имена людей, с которыми у него произошел конфликт.

Как указывает издание, в октябре 2018 года Борис купил страйкбольную гранату и взорвал ее в общежитии, забросив своим соседям «ради шутки». Молодые люди едва не лишились слуха и получили контузию. Друзья пострадавших избили Бориса и начали его травить, но он не признал вины и внес имена обидчиков в «тетрадь смерти».

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Ранее друг Бориса рассказал, что над студентом издевались в общежитии и несколько раз избивали. Отмечалось, что Борис не собирался убивать всех подряд, а лишь заранее выбранных людей. Известно, что однажды один из учителей заметил странности в поведении школьника и доложил директору, но против Бориса не приняли никаких мер.

Сотрудники ФСБ России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении. По информации следствия, подозреваемый собирался прийти с пистолетом в колледж утром 29 октября и устроить там расстрел. При этом к преступлению студент готовился целый год. Своим примером для подражания подозреваемый избрал «керченского стрелка» Владислава Рослякова.

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