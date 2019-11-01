Спорт
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
ЦСКА
Москва
Окончен
1:0
Уфа
Уфа
Кубок России • 1/8 финала
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2:1
1:1, 1:0, 0:0
ЦСКА
Москва
КХЛ - регулярный чемпионат
Новак Джокович
Окончен
7
9
:
6
7
6
:
1
Кайл Эдмунд
Париж
Спартак М
Москва
Окончен
2:1
Ростов
Ростов-на-Дону
Кубок России • 1/8 финала
Последние новости
Раскрыты подробности смертельной перестрелки мэра российского города с бандитами
Муж уличил жену в измене с любовником на заднем сиденье ее машины
Обнаружена неожиданная польза холестерина
Названо опасное для человечества явление
Вопросы на вступительном экзамене из XIX века поразили современных людей
Джигурда предложил Малахову подраться из-за женщины
Россиян захотели наделить правом не платить за некачественные услуги ЖКХ
Госдеп согласился опубликовать документы по Украине
Раскрыты подробности участия грузинских снайперов в событиях на Майдане
Новости партнеров

Оголившая грудь на бейсбольном матче модель объяснилась

Перейти в «Мою Ленту»

Показавшая грудь во время матча финальной серии Главной лиги бейсбола (MLB) между «Хьюстон Астрос» и «Вашингтон Нэшионалс» модель Джулия Роуз объяснила поступок. Ее слова передает Complex.

Роуз заявила, что планировала акцию больше года, и за билет на матч заплатила 80 тысяч долларов. Она отметила, что хотела вдохновить других женщин быть сексуальными. При этом модель добавила, что акция должна была привлечь внимание к проблеме рака груди.

Роуз вместе с подругой провела акцию 29 октября. В результате они были наказаны: девушки получили пожизненный запрет на посещение соревнований под эгидой MLB.

Победителем турнира впервые в истории стал«Вашингтон». Счет в финальной серии — 4:3. Ранее высшим достижением «Вашингтона» был выход в решающую стадию MLB в 1981 году.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Julia Rose Talks Flashing Gerrit Cole at World Series: 'We Had It Planned Almost a Year Ago'
Болельщицы показали грудь на бейсбольном матче и поплатились
Сексуальный танец девушки во время хоккейного матча разозлил болельщиков
Другие материалы рубрики
Спорт00:11Сегодня

Стать чемпионом и умереть

Как миллиардер купил заштатный клуб, привел его на вершину АПЛ и погиб прямо на стадионе
23:2631 октября

Журналист пожаловался на нехватку бесплатных обедов на матче «Спартака»

20:4831 октября

Канадский хоккеист за минуту уложил на лед двух россиян

20:0931 октября

Заметившие камеру запасные «Зенита» рассмешили фанатов

Спорт00:1731 октября

«Я оборву его родословную»

От уличных боев до рекорда UFC. Хорхе Масвидаль повидал многое, но все еще жаждет крови
18:5431 октября

Отец Нурмагомедова нашел Макгрегору соперника вместо сына

18:5931 октября

В Москве прошло чествование регби-клуба ЦСКА

18:0331 октября

На Макгрегора заявили в российскую прокуратуру

Спорт00:0729 октября

Чистилище для «святых»

Рекорд «Лестера», победа «Ливерпуля» и досадная ничья «Арсенала» — главные события тура АПЛ
16:5731 октября

Шипулин ответил на слова о 300-миллионном сокращении бюджета уральского города

15:1331 октября

Играющий в Англии российский хоккеист вышел на лед в маске Путина

14:0731 октября

Игрок НБА провел сопернику удушающий прием и заставил его сдаться во время матча

Россия
Правила дорожного движения захотели подстроить под роликовые коньки
В России вернут пиво на стадионы и разберутся с ломбардами
Эти законы изменят жизнь россиян: чем Госдума займется в ноябре
Украинцам стало легче остаться жить в России
«Ужасные вещи случаются каждый день»
Россиянки покрыли себя кровью и синяками, чтобы показать грозящую им опасность
НАТО обвинили в подыгрывании Украине
Алан Ерох«Ну че, когда революция?»
Отчисление из университета, угрозы и ненависть: как живут российские ЛГБТ-активисты
Русские церкви в Западной Европе решили перейти в РПЦ
Все материалы
Мир
Госдеп согласился опубликовать документы по Украине
Средиземье превыше всего
Почему «Властелин колец» стал любимой книгой неофашистов
Израиль передумал выдавать США подозреваемого в киберпреступлениях россиянина
«Русские отступили, а мы проиграли»
Перестрелки, ночные клубы и любовь к России: чем живет современный Афганистан
В ООН заступились за избитого в Косово россиянина
Абу Бакр аль-БагдадиСША заявили о ликвидации лидера ИГ
Главного террориста хоронили много раз. Сейчас его убили по-настоящему
Асад назвал Трампа лучшим президентом
Все материалы
Бывший СССР
Украинского депутата довели до слез
Не сошлись языками
Еще один регион Украины захотел автономии. Получит ли Киев второй Донбасс?
Раскрыты подробности участия грузинских снайперов в событиях на Майдане
В Донбассе началось разведение войск
Армия Украины покидает позиции, но там остаются вооруженные националисты
Офис Зеленского отказался публиковать стенограмму разговора с Трампом
«Мы готовы умирать без пафоса»
Ополченец ЛНР — о наступлении украинской армии и настоящих защитниках России
Украинскую школьницу-мулатку довели до попытки суицида
Все материалы
Экономика
Доллару напророчили потерю ключевого статуса
На Берлин
Российский газ пустили в Германию. Поможет ли это отказаться от украинского транзита?
Одобрено строительство трассы Москва — Казань
На крыльях войны
США и Европа начали новую торговую войну. Всему виной самолеты
Микрокредиты в России запретили выдавать под залог жилья
Влетит в копеечку
Сколько стоят самые дорогие и редкие монеты мира
Расходы на Госдуму и Совет Федерации резко увеличат
Все материалы
Силовые структуры
Убийца ребенка в российском детском саду пытался покончить с собой
Россиянин зарезал ребенка в детском саду
Житель Нарьян-Мара готовился к преступлению. На убийство его толкнули голоса в голове
Мать убитого в российском детсаду ребенка рассказала подробности трагедии
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ за час вычислила лжеминера самолета в российском аэропорту
«Он решил, что проще отслужить»
В российскую армию берут людей с больной психикой. Бойня в Забайкалье может повториться
Отставной генерал милиции заказал убийство невестки
Все материалы
Наука и техника
Обнаружена неожиданная польза холестерина
«Как сравнивать его с Гитлером?»
Военный преступник или жертва репрессий: кем на самом деле был адмирал Колчак
Названо опасное для человечества явление
Злой разум
Google достигла квантового превосходства. Это может обернуться глобальной катастрофой
Беспилотник «Орион» поступил в российскую армию
По всем фронтам
Что стало с ядерным оружием России после распада СССР
США поменяют калибр из-за России
Все материалы
Спорт
Оголившая грудь на бейсбольном матче модель объяснилась
Стать чемпионом и умереть
Как миллиардер купил заштатный клуб, привел его на вершину АПЛ и погиб прямо на стадионе
Журналист пожаловался на нехватку бесплатных обедов на матче «Спартака»
«Я оборву его родословную»
От уличных боев до рекорда UFC. Хорхе Масвидаль повидал многое, но все еще жаждет крови
Канадский хоккеист за минуту уложил на лед двух россиян
Чистилище для «святых»
Рекорд «Лестера», победа «Ливерпуля» и досадная ничья «Арсенала» — главные события тура АПЛ
Заметившие камеру запасные «Зенита» рассмешили фанатов
Все материалы
Культура
Джигурда предложил Малахову подраться из-за женщины
Тайна бюджета дракона
 
В Росгосцирке рассказали о невозможности обойтись без животных в представлениях
Космическая ахинея
«Рик и Морти», СССР на Луне и сериал по «Звездным войнам» — что смотреть в ноябре
Пропавшая в Москве румынская певица нашлась в Румынии
Про животных и людей
Бунтующие подростки и отвязные пенсионеры: британское кино, которое стоит посмотреть
Румынская певица INNA пропала в России с охранником и психологом
Все материалы
Интернет и СМИ
Вопросы на вступительном экзамене из XIX века поразили современных людей
Ни выбора, ни перемен
Все грани обреченного мира — в снимках лучших фотографов планеты
Чиновников по всему миру атаковали через WhatsApp
Встроились в систему
Самых опасных хакеров мира засекли в России. Они крадут миллиарды, и их не остановить
В России вступил в силу закон о надежной работе интернета
Товар лицом
Они могут продать все, что угодно. Для этого достаточно всего одного кадра
Ургант предсказал появление предателя аль-Багдади в шоу Малахова
Все материалы
Ценности
Женщина ужаснулась своей внешности в костюме ведьмы и похудела на 38 килограммов
Рекламная кампания Alexander Wang's Fall 2017 От утепления до соблазнения
Почему мужчины бросили носить колготки и зачем они понадобились женщинам
Привязывать обувь к брюкам стало трендом у знаменитостей
Его величество царь
Бассейн в Зимнем, яхты и драгоценности: как развлекался последний российский император
62-летняя актриса сделала селфи в нижнем белье и восхитила фанатов
Куклы, кожа и российско-украинский след
Как прошла неделя моды в Токио
Звезда «Трансформеров» появился в футболке с храмом Василия Блаженного
Все материалы
Путешествия
Самолет в российском аэропорту подвергли досмотру из-за сообщений о бомбе
«В полдень тут гуляют или бешеные собаки, или сумасшедшие»
Как россиянин добрался до Занзибара и увидел его изнанку
Трехлетний ребенок умер на отдыхе из-за выписанных турецкими врачами таблеток
Назад в Средневековье
От «русских» берегов до подземных пещер: что искать российскому туристу в Греции
Турист исполнил свою мечту и умер во время восхождения на Эверест
«Это место изменит ваше сознание»
Когда-то на эти российские острова свозили заключенных. Теперь здесь можно отдохнуть
Названы самые досадные траты россиян в отпуске
Все материалы
Из жизни
Муж уличил жену в измене с любовником на заднем сиденье ее машины
Крысиное царство
В этом месте люди прислуживают крысам. Все из-за страха быть проклятыми
Мужчина хранил в телефоне коллекцию порнофильмов и пошел под суд
«Причин для возвращения не видим»
История москвички, которая уехала в США вслед за супругом и не прогадала
Собаки породы малинуа после ликвидации аль-Багдади рекордно подорожали
Красота неземная
Как живет самая красивая девушка на планете
Женщина отказалась быть человеком, стала кошкой и нашла себе хозяина
Все материалы
Четырехдверный Mercedes-AMG GT
Тест автомобиля, проверяющего на прочность термин «суперкар»
Какой Kia Sportage стоит покупать после обновления
Отправляемся на корейском кроссовере на Байкал
Культовые «слепые» автомобили
Вспоминаем самые яркие модели эпохи машин со скрытыми фарами
Chery Tiggo 7
Месяц на кроссовере, в котором слово «китайский» уже не главное
1000-сильный «внедорожник из ада» снимется в кино
Один из четырех суперкаров Jaguar из фильма о Бонде пустят с молотка
Fiat Chrysler и Peugeot Citroen объединятся в мегаконцерн
Все материалы
Дом
Россияне испугались излучения на крыше дома и подрались
На мокром месте
Гибель Империи и распад Союза: как выглядит «российский бермудский треугольник»
Квартира лидера «Сектора Газа» подешевела вдвое
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
В российской многоэтажке на женщину с ребенком обрушился потолок
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Россия приготовилась реализовать во Вьетнаме проект госуслуг
В Белгородской области завершили первый этап нацпроекта «Цифровая экономика»
Все материалы