Названы востребованные в 2020 году профессии

Самым большим спросом на российском рынке труда в следующем году среди массовых профессий будут пользоваться водители, официанты, курьеры, продавцы. К такому заключению пришли аналитики портала Работа.ру, передает ТАСС.

Также без работы не останутся повара, мастера, рабочие, машинисты автокрана, бетонщики, кровельщики, плотники, столяры, каменщики и маляры.

Наиболее востребованными узкоспециализированными работниками будут специалисты по таргетированной и контекстной рекламе, программисты, а также высококвалифицированные инженерно-технические специалисты.

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6 ноября стало известно, что одними из самых перспективных профессий будущего будут позиции биоинженера, биофармаколога и работа в области биоинформатики. Кроме того, в список самых востребованных профессий будущего вошли специалисты по робототехнике, кибербезопасности и альтернативной энергетике, нейропсихологи, программисты и инженеры (в том числе 3D-печати), а также архитекторы и дизайнеры виртуальной реальности.

В октябре эксперты Всероссийского научно-исследовательского института труда заявили, что в будущем самый большой спрос будет на работников массовых профессий, в частности, бухгалтеров, педагогов, электрогазосварщиков, поваров и официантов.

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