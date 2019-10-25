В России назвали востребованные в ближайшем будущем профессии

Эксперты Всероссийского научно-исследовательского института труда выяснили, какие профессии будут востребованы в стране в ближайшем будущем. Об этом стало известно RT.

По данным специалистов, в ближайшие годы компании будут заинтересованы в работниках массовых профессий, в частности, бухгалтерах, педагогах, электрогазосварщиках, поварах, кондитерах, токарях, машинистах насосных установок, электромеханиках по лифтам, официантах и барменах.

Помимо этого останутся востребованными дефицитные профессии (менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту), а также «ключевые профессии», представители которых играют первостепенную роль на предприятии (специалисты в области управления фармацевтической деятельностью и начальники смены электростанции).

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Исследователи отметили растущую потребность в специалистах новых профессий, появляющихся в ходе технологического прогресса. Речь идет о специалистах по большим данным и облачным приложениям, новой производственной и строительной техники, а также о работниках нанотехнологической индустрии.

По словам эксперта Ирины Волошиной, эти профессии востребованы и в настоящее время, а ситуация на рынке труда меняется не настолько быстро, чтобы некоторые профессии стали неактуальными или исчезли. «Но профессии могут постепенно трансформироваться, у работника появляются новые трудовые функции», — предупредила она.

В августе Минтруд назвал самые истребованные профессии 2019 года. В десятку вошли продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, юрист, специалист по социальной работе, специалист по закупкам, педагог допобразования детей и взрослых, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер и педагог-дефектолог.

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