Названы самые востребованные профессии в России

Самые востребованные профессии в России — продавец-кассир и повар, согласно результатам опроса Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда. Рейтинг опубликован в «Справочнике профессий» Министерства труда и социальной защиты.

Всего в опросе приняли участие 26,9 тысячи организаций. Отмечается, что профессию продавца-кассира назвали в 980 случаях, а повара — в 892-х. Третьей в списке оказалась профессия педагога — специалистами было зафиксировано 557 упоминаний. В пятерку рейтинга также вошли юрист (488 упоминаний) и специалист по социальной работе (483 упоминаний). Основные причины востребованности упомянутых профессий — это текучесть кадров и расширение производства.

Ранее было опубликовано исследование сервиса «Авито Работа», согласно которому самыми востребованными в стране профессиями по итогам 2018 года стали продавцы и водители.

В марте во ВНИИ труда сообщали о том, что россияне, занятые в сфере администрирования, документооборота, а также рядовые сотрудники банков и страховых компаний могут остаться без работы, так как человека в этих сферах скоро потеснят новые IT-продукты.

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