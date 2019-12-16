Власти Подмосковья рассказали о празднике для сирот

Праздничное мероприятие «Мы вместе» для детей-сирот из приемных семей и детских домов состоялось в Доме правительства Московской области, рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина. Ее слова приводит РИАМО в понедельник, 16 декабря.

«Мы в конце года с большим удовольствием награждаем отличившихся детей и отмечаем результаты работы наших коллег из служб сопровождения, а также детских домов и органов опеки», — рассказала Каклюгина.

По ее словам, с каждым годом мероприятие становится все более востребованным. В этом году в нем приняли участие 150 человек, уточнила министр. Впервые праздник «Мы вместе» был организован три года назад.

Министр подчеркнула, что особенно важно, что помимо торжественной части, большое внимание уделяется обсуждению планов на следующий год.

Всего сегодня в области проживает более 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.