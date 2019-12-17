Европейскому рынку предрекли светлое будущее

Фондовому рынку Европы предрекли светлое будущее — он станет одним из глобальных лидеров в 2020 году, пишет Bloomberg со ссылкой на управляющего активами инвестиционного банка Goldman Sachs Шоката Бунглавалу.
По словам экономиста, инвесторы слишком пессимистично настроены по отношению к перспективам роста в Европе. Между тем, нынешние результаты активов под управлением Goldman Sachs говорят о том, европейские компании сумели преодолеть цикличность экономики и продемонстрировать рост.
«Я думаю, что Европа избежит рецессии. Рынок, похоже, оценивается куда более негативно, нежели мы ожидаем исходя из наших прогнозов», — отметил Бунглавала.
Аналитик Goldman Sachs далеко не первый экономист, предсказывающий хорошие перспективы для европейской экономики и местного фондового рынка. Общий оптимизм подкрепляется ростом индексов. Накануне Stoxx Europe 600 достиг исторического максимума в 416 пунктов на фоне новостей о возможном заключении соглашения между США и Китаем.