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Экотехнопарк «Калуга» появился в соцсетях

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Руководство предназначенного для сортировки и переработки отходов экотехнопарка «Калуга», который начнет работу в начале следующего года, создало корпоративные представительства в социальных сетях. Любой желающий, зайдя на странички «Калуги» во ВКонтакте, Facebook, Instagram и на YouTube, сможет узнать новости проекта и получить ответы на самые популярные вопросы.

Присутствие компании в соцсетях эксперты называют обязательной частью бизнес-этикета в современном мире. «Общение в соцсетях неформальное, и различия в статусе семья — друзья — организации во многом стираются. Посты компаний чередуются в вашей ленте с постами друзей и хороших знакомых, при этом, в отличие от почтовых рассылок, они не оцениваются аудиторией как спам, — отметила Евгения Кудюкова, директор по маркетингу международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. — Наконец, большое значение приобретают сотрудники компании как амбассадоры бренда — они доносят ее ценности до той аудитории, которую невозможно охватить стандартными маркетинговыми инструментами».

Эксперты уверены, что выход экотехнопарка в соцсети добавит ему узнаваемости. «Появление компании в социальных сетях является позитивным трендом, этот современный формат позволяет более эффективно коммуницировать с аудиторией, — отмечает генеральный директор компании «СтройТех» Илья Соболев. — С помощью такого инструмента, как площадки соцсетей, можно, например, наладить более точечный диалог с общественностью и повысить узнаваемость бренда».

О завершении строительства экотехнопарка было объявлено в конце ноября. Предприятие планирует принимать почти два миллиона тонн твердых отходов в год, причем большая часть этих отходов будет сортироваться. В экотехнопарке сооружены две сортировочные линии. Содержимое мусорных контейнеров будет делиться на фракции и сортироваться по размеру, после чего начнется непосредственно изъятие вторичного сырья. Информация обо всех этапах процесса будет поступать в центр управления экотехнопарка.

«На объекте расположены системы экомониторинга, в онлайн-режиме доступны данные о состоянии грунтовых вод до объекта и после объекта, которые мы собираем через сеть мониторинговых скважин. Помимо этого проводится мониторинг состояния воздуха, исследуются шумы от объекта, и все это сводится в единый отчет, который доступен на сайтах центра экомониторинга «Калуги»», — рассказал генеральный директор компании «Профземресурс» Олег Панкратов.

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